"Результативность Будковского и Мичина? Их голы – это плоды работы. Они профессионалы, которые стараются на тренировках, отдаются в играх. И как результат, это приводит к их голам. Они выполняют то, что от них требуется на футбольном поле. Конечно, радует их игра. Хочется, чтобы и остальные игроки подтягивались к их показателям по голам. Хочется, чтобы другие футболисты также улучшили статистику по своим забитым мячам и результативности.

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Владислав Супряга? Были у Супряги небольшие проблемы во время паузы на матчи сборных. Он болел несколько дней. Пропустил матч с Оболонью. Но сейчас Влад снова находится в полном тренировочном процессе. Я думаю, у него, как и у остальных футболистов, обязательно будет шанс в следующих поединках", – приводит слова Бартуловича Sport.ua.

Напомним, Супряга присоединился к Заре в начале текущего сезона на правах аренды – игрок принадлежит Динамо. Нападающий сыграл в 14 матчах (всего лишь 330 минут), но результативными действиями не отличался.

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