Харьковский Металлист 1925 вернулся в УПЛ, проведя один “воспитательный” сезон в Первой лиге. К возвращению в элиту подошли серьезно – команду возглавил новый главный тренер Младен Бартулович, а ряды его подопечных пополнили шесть новых исполнителей, которые заменят тех, на кого в Металлисте 1925 по итогам предыдущего сезона уже не рассчитывают. Новичком коллектива, в частности, стал бывший защитник Ворсклы Илья Крупский.

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Подготовку к новой кампании харьковчане провели сначала в Счастливом, а затем – в Австрии, где сыграли семь спаррингов. В товарищеских встречах были победы над Ботошани (2:0), Карабахом (5:4) и Боруссией Менхенгладбах (3:1), ничья 0:0 с Бохумом и поражения от Панатинаикоса (0:3), Вальдхофа (0:3) и сборной Катара (0:2).

"Бартулович хочет играть в свой футбол"

– Илья, позади предсезонные сборы. В каком состоянии, по вашему мнению, Металлист 1925 подходит к началу нового сезона?

– Думаю, все покажет первый тур. Он поможет понять, в каком состоянии сейчас команда. Я, вообще-то, считаю, что состояние нашей команды хорошее, но именно первый тур покажет, что и как мы наработали на предсезонных сборах.

– Завершающая часть подготовки команды проходила в Австрии, в горах. Насколько высокогорье давало о себе знать?

– Все было супер. Австрия – очень хорошая страна, условия, в которых происходила подготовка, очень понравились, все было хорошо. Мы имели возможность провести крутые спарринги, поэтому я лично этими сборами очень доволен.

– Вы – новый человек в Металлисте 1925. Как вас приняла команда? Много ли встретили знакомых?

– Я заочно знал многих ребят, но до этого пересекаться с ними еще не приходилось. Команда меня приняла хорошо. Нас пришло в коллектив шесть новичков, все мы влились очень быстро. Уже есть такое ощущение, будто мы много лет вместе играем. То есть, адаптация в клубе состоялась быстро.

– В спарринге с Панатинаикосом (0:3) вы были заменены уже на 11-й минуте, а потом в двух матчах участие не принимали. Что-то случилось серьезное?

– Да, к сожалению, я получил травму – сотрясение мозга. После этого надо было сделать паузу – она длилась 10 дней. После нее я вернулся к тренировкам и матчам. Считаю, что завершающую часть сборов мне удалось провести хорошо.

– Получается, сейчас физических проблем после повреждения уже никаких?

– Да-да, все хорошо. У меня еще было время, поэтому я смог восстановить физические кондиции.

– Насколько от максимума удавалось вам лично действовать в заключительных спаррингах лета?

– Думаю, я смог показать себя где-то на 85-90 процентов. Понимаю, что полностью все сборы я не тренировался. Впрочем, в последних матчах мне удавалось выдерживать темп. Скажем, как это было в матче с Боруссией Менхенгладбах, которая задала нам хороший игровой ритм. Я его выдержал. После сборов у нас еще был и есть немножко времени для подготовки к сезону. Поэтому, считаю, я подойду к старту чемпионата в хороших кондициях.

– Можно сказать, вместе с вами в команду пришел новый главный тренер Младен Бартулович. Насколько быстрым получился процесс адаптации команды к его требованиям? Не возникало каких-то недоразумений?

– Я, к сожалению, пропустил первый этап подготовки, который команда провела в Счастливом. Все вместе мы собрались уже в Австрии. Там Бартулович нам говорил, что очень доволен тем, как команда воспринимает информацию, как быстро реагирует на его тренерские идеи. Поэтому у нас не было никаких проблем и матчи показали, что мы делаем все, что тренер от нас просит. Так что, думаю, впереди нас ждет интересный сезон.

– Какой Бартулович, по вашему мнению, тренер?

– Бартулович – тренер, который имеет свое видение того, как команда должна играть. Он не склонен под кого-то подстраиваться, а хочет играть в свой футбол. Мне, например, это очень импонирует. Бартулович хочет, что мы действовали с позиции силы. Считаю, что это правильно. Мало таких тренеров, которые играют в открытый футбол – позволяют играть и сами играют. Он хочет, чтобы мы играли в интересный футбол. Дай Бог, чтобы у нас все сложилось и мы имели результат.

– Не считаете, что это очень опасное желание играть в открытый футбол? Иногда бывает, что соперник значительно превосходит, поэтому с ним могут возникнуть серьезные проблемы из-за того, что будет играть он, а ты сам только пытаться играть. Нет?

– Если все правильно делать, выполнять именно так, как этого от нас требует тренерский штаб, то, поверьте, возможно все. На практике это уже получило подтверждение.

– Бартулович – тренер-менеджер, которому сильно помогает его команда помощников, или сам пытается делать и доносить до команды?

– На все 100% у Бартуловича хороший тренерский штаб. Они постоянно общаются, постоянно обсуждают тренировочный процесс и матчи, которые были сыграны. Вся команда тренеров хорошо подходит к проведению тренировок и к матчам. Не только сам Бартулович проводит работу – все помощники помогают тренеру реализовывать его идеи. По моему мнению, все помощники Бартуловича играют важную роль в реализации тренерских планов.

– Он – человек-диктатор или демократ?

– Не могу сказать, что он – диктатор. Он – открытый человек. Если что-то не так, то подходит и говорит. Все открыто, все прозрачно. Тренер с командой постоянно общается, все четко и по делу.

– Бартулович, как известно, в первом интервью во главе Металлиста 1925 сказал, что ему "важно, чтобы команда не боялась соперника, играла смело и с прессингом". Мы этого вопроса уже касались. Как считаете, в летних спаррингах такая игра команде насколько удавалась?

– Была пара матчей, которые действительно показали, что бояться соперников не стоит и можно с ними играть в свой футбол. Мы дважды встречались с представителями Бундеслиги. Особенно стоит выделить встречу с Боруссией Менхенгладбах. Мы не боялись против нее играть так, как мы умеем. Это стало для нас очень показательным – мы все вместе оборонялись и всей командой атаковали, выходя из-под того прессинга, который организовывала Боруссия. Такие матчи, вы понимаете, проводишь не каждый день, поэтому мы получили положительный опыт.

– Можно ли сказать, что именно игра против Боруссии Менхенгладбах и победа в ней стали для Металлиста 1925 лучшим спаррингом?

– По словам нашего тренера, это именно так.

– У Металлиста 1925 были два поражения по 0:3 от Панатинаикоса и Вальдхофа. И по игре это были худшие поединки для команды?

– Нет, я не могу так сказать. Считаю, что счет этих встреч не соответствует игре, которую мы показали. Например, с Панатинаикосом у нас были такие ошибки, которые лучше проанализировать и о них забыть. А в целом уровень нашей игры в этих поединках был хорошим – мы выполняли все то, что просил наш тренер. На результат повлияли просто детские ошибки с нашей стороны.

"Металлист 1925 будет совсем другим"

– Вторую часть предыдущего сезона вы еще отыграли за Ворсклу, уже имея контракт с Металлистом 1925. Удавалось следить за харьковской командой?

– Да, конечно следил и сильно переживал. Особенно в заключительных матчах сезона, когда решалась судьба путевки в УПЛ. Я был на постоянной связи с клубным руководством.

– Насколько сильно, по вашему мнению, Металлист 1925 под руководством Бартуловича будет отличаться от команды предыдущего сезона?

– Это будет, по сути, другая команда. Вы правильно сказали, что разница будет. Считаю, что эту разницу покажут только матчи чемпионата. Они все расставят по своим местам.

– А если взять, для сравнения, Ворсклу, за которую вы играли весной этого года – Металлист 1925 будет сильнее полтавской команды?

– Скажу вам еще раз откровенно: все ответы дадут только матчи чемпионата. Все будет по очереди – первый матч, второй матч, третий, четвертый и так далее. Только так.

– Металлист 1925 возвращается в УПЛ. Чувствуется у команды волнение по этому поводу?

– Нет никакого волнения. Есть лишь уверенность в своих силах.

– Какую цель команда ставит перед собой на новый сезон?

– Пока у нас в команде не было разговора о задачах на сезон. Мы знаем, что еще впереди встреча с президентом клуба. На ней он озвучит нам свои пожелания, расскажет о задачах на сезон.

– У Металлиста 1925 в течение сезона будет статус новичка УПЛ. Может ли это иметь негативное влияние? Не будет коварной мысли, что главная цель – просто не вылететь?

– Нет-нет, таких мыслей у нас нет. Кто в прошлом сезоне думал, что Александрия будет почти до последнего тура бороться за чемпионство? А кто думал, что Ворскла по итогам сезона вылетит из УПЛ? Поэтому не стоит зацикливаться на том, что мы – команда-новичок сезона. С таким статусом нам никто не будет делать каких-то поблажек.

Нам следует матч от матча показывать свои амбиции, свои желания и желание руководства клуба быть в верхней части турнирной таблицы. Мы все хотим этого. Уверен, что любой футболист должен ставить перед собой и перед своей командой только максимальные цели. Если еще до начала сезона думать о минимуме и выживании, то какая цель вообще играть в футбол. По моему мнению, стоит ставить только максимальные цели.

"Будущий чемпионат УПЛ будет очень классным и интересным"

– Есть ли, по вашему мнению, команды в УПЛ, которые точно будут бороться за выживание?

– О таком не стоит говорить. Слышал, что эксперты считают, будто Кудривка или СК Полтава будут бороться только за выживание. Но я так не считаю. Это команды, которые могут удивить. Скажем, Кудривка играет в хороший футбол. Говорю это не просто так, потому что знаю тренера команды Василия Баранова. Да, у Кудривки нет каких-то чрезвычайных условий, но эта команда умеет играть в футбол, она может обыграть любого из фаворитов сезона. Думаю, в сезоне будет тяжело с любым соперником. Силы команд стали равными.

– Динамо – действующий чемпион, Шахтер в прошлом сезоне был лишь третьим. По вашему мнению, в новом сезона расклад сил между грандами будет таким же?

– Все может быть. Шахтер сейчас очень сильно усилился. Он имеет в составе сильных бразильцев, команду возглавил новый главный тренер. Шахтер уже показал хороший футбол против Бешикташа. Поэтому можно смело говорить о том, что новый сезоне будет очень интересным.

– Кто-то из команд может бросить им вызов, как это в прошлом году сделала Александрия?

– 100% будет такая команда. Есть амбициозные Карпаты, есть Полесье, есть мы, есть ЛНЗ и Колос. Считаю, что будущий чемпионат УПЛ будет очень классным и интересным.

– Вы упомянули Металлист 1925. То есть, команда планирует вести борьбу за место в зоне еврокубков?

– Мы этого очень хотим. Ну, а почему бы нет?

– Чего в личном плане вам хотелось бы достичь в новом сезоне?

– Я в личном плане хочу, чтобы были победы с командой. Хочется, чтобы у команды был результат. Это главное.

– Кстати, Металлист 1925 уже имеет капитана на сезон?

– Это еще у нас впереди до начала нового сезона. Знаю, что будет какое-то медийное мероприятие, на котором вроде бы будет объявлено о капитане команды.

– Вы имеете с Металлистом 1925 долгосрочный контракт. Есть амбиции стать капитаном команды?

– Скажу так: всему свое время.

"Предчувствия одни – это вера в нашу команду"

– Вы – игрок молодежной сборной Украины, за национальную команду еще не дебютировали, а только считаетесь кандидатом туда. Есть цель получить первый вызов в сборную и сыграть за нее?

– Да, я этого очень хочу. Могу сказать, что это моя главная мечта. В этом сезоне сделаю все возможное, чтобы попасть в национальную сборную Украины.

– Хотели бы поехать со сборной на ЧМ-2026?

– Ну, а чего нет? Год назад я не думал, что смогу попасть в команду, которая поедет на Олимпиаду, но попал – поехал в Париж и сыграл там во всех поединках.

– У Украины соперники по группе – это Франция, Исландия и Азербайджан. Мнения относительно шансов команды далеки от однозначных. Какие у вас предчувствия относительно выступления сборной Украины?

– Предчувствия одни – это вера в нашу команду, вера в то, что она сможет попасть на чемпионат мира.

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