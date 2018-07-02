Бартулович: Группа лидеров сборной Хорватии показала не лучшую игру против Дании

Бывший полузащитник Днепра, Карпат, Кривбасса и Ворсклы Младен Бартулович поделился впечатлениями после матча 1/8 финала ЧМ-2018 Хорватия – Дания.

"Хорваты все 120 минут были сонными. Знаю, что команда Далича чувствует огромное давление, поскольку болельщики считают их едва ли не главными претендентами на титул чемпиона мира. Это непросто выдержать... Я ожидал, что Хорватия активнее сыграет в атаке.

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Модрич, безусловно, мог все решить в игровое время, но прекрасно сыграл Шмейхель. А в целом в матче 1/8 финала не лучшую игру показала группа лидеров сборной Хорватии – Ракитич, Перишич, Манджукич и, конечно же, Модрич. Хорошо только, что Манджукич наконец забил, это придаст ему уверенности.

В Дании прекрасно сыграл Шмейхель. Его мне действительно жаль... Он заслужил выхода в четвертьфинал. Замечательно также действовали Кристенсен и Юссуф Поульсен. Уменьшил потенциал датчан тот факт, что не пошла игра у Эриксена, который, как мне кажется, также не справился с давлением и ожиданиями от него, как от лидера команды.

В четвертьфинале Хорватии нужно показать больше агрессии впереди и более интенсивно выходить из-под высокого прессинга соперника", – цитирует Бартуловича zbirna.com.