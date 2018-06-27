Бартулович: Аргентина вымучила выход в 1/8 финала чемпионата мира

Хорватский экс-полузащитник Днепра, Карпат и Ворсклы Младен Бартулович прокомментировал результаты матчей Исландия - Хорватия (1:2) и Нигерия - Аргентина (1:2).

"Я не особенно ждал интриги в третьем туре этой группы и думал, что Хорватия и Аргентина без проблем возьмут свое, но все в действительности оказалось не так. Хорватия, считаю, одержала заслуженную победу. Однако добыла она ее очень экстремальным составом. Я и не думал даже, что одновременно увижу на поле голкипера Калинича, а также полевых игроков – Чалету-Цара, Баделя, Пиварича, Пьяцу и Едвая.

В целом, игра получилась очень интересной. Исландцы имели свои моменты, но на чемпионате мира их обязательно нужно реализовывать, иначе будет беда. Хорваты ждали промаха соперника и дождались его в начале второго тайма.

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По другому матчу группы первое, что хочется сказать: Аргентина вымучила выход в плей-офф. Однако в поединке с Нигерией аргентинцы продемонстрировали свою лучшую игру на ЧМ-2018. Месси, как и его партнеры по команде, пока что никак не могут расслабиться и получить удовольствие от футбола. Излишнее напряжение во всем мешает аргентинцам показать свой истинный класс. Это особенно заметно по выступлению таких мастеров как Игуаин, Маскерано, Ди Мария, ну и, конечно же, Месси", – цитирует Бартуловича zbirna.com.

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