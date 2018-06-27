toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ЮЖНАЯ КОРЕЯ - ГЕРМАНИЯ МЕКСИКА - ШВЕЦИЯ СЕРБИЯ - БРАЗИЛИЯ Новости ЧМ 2018

Бартулович: Аргентина вымучила выход в 1/8 финала чемпионата мира

11:42 66 Читати українською
Бартулович: Аргентина вымучила выход в 1/8 финала чемпионата мира
Младен Бартулович / Фото: ФК Ворскла

Хорватский экс-полузащитник Днепра, Карпат и Ворсклы Младен Бартулович прокомментировал результаты матчей Исландия - Хорватия (1:2) и Нигерия - Аргентина (1:2).

"Я не особенно ждал интриги в третьем туре этой группы и думал, что Хорватия и Аргентина без проблем возьмут свое, но все в действительности оказалось не так. Хорватия, считаю, одержала заслуженную победу. Однако добыла она ее очень экстремальным составом. Я и не думал даже, что одновременно увижу на поле голкипера Калинича, а также полевых игроков – Чалету-Цара, Баделя, Пиварича, Пьяцу и Едвая.

В целом, игра получилась очень интересной. Исландцы имели свои моменты, но на чемпионате мира их обязательно нужно реализовывать, иначе будет беда. Хорваты ждали промаха соперника и дождались его в начале второго тайма.

Марадона рассказал, что с ним случилось после матча Нигерия Аргентина

По другому матчу группы первое, что хочется сказать: Аргентина вымучила выход в плей-офф. Однако в поединке с Нигерией аргентинцы продемонстрировали свою лучшую игру на ЧМ-2018. Месси, как и его партнеры по команде, пока что никак не могут расслабиться и получить удовольствие от футбола. Излишнее напряжение во всем мешает аргентинцам показать свой истинный класс. Это особенно заметно по выступлению таких мастеров как Игуаин, Маскерано, Ди Мария, ну и, конечно же, Месси", – цитирует Бартуловича zbirna.com.

ЧМ-2018 Нигерия – Аргентина: "альбиселестес" в драматичном матче победили Нигерию и вышли в 1/8 финала

ЧМ 20183 тур

Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
Матч окончен
1 : 2
Аргентина
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Нигерия - Аргентина Исландия - Хорватия Младен Бартулович Младен Бартулович
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
18
мин
Мексика
17:00
Швеция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук