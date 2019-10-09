Бартон предстал перед судом – англичанина обвиняют в избиении тренера соперника

Главному тренеру Флитвуд Таун Джоуи Бартону в суде предъявили обвинение в избиении коллеги из команды-соперника.

Джоуи Бартон не признал себя виновным в нанесении телесных повреждений своему коллеге Дэниелу Стенделю, сообщает The Sun.

Бартон напал на тренера Барнсли после матча

Бартону было предъявлено обвинение после вероятного нападения на бывшего главного тренера Барнсли Стенделя после матча между командами в прошлом сезоне.

Напомним, полиция была вызвана на стадион после того, как 13 апреля 2019 Барнсли победил Флитвуд Таун со счетом 4:2. Бартона обвиняют в том, что он разбил лицо тренеру соперников в подтрибунном помещении. После того случая, скандального в прошлом футболиста задержала полиция, чтобы вскоре выпустить под залог до 9 октября.

36-летний Бартон предстал перед магистратским судом Барнсли, где отрицал какую-либо причастность к нападению на Стенделя. Дэниел, которому сломали два зуба в результате удара о металлический поручень, требует возместить ему деньги, потраченные на лечение. 6 ноября Бартон предстанет перед Шеффилдским королевским судом.

Твіттеріада. Кандидат у збірну України піддався чарам гарячої аргентинки, або Чи думав Луческу про Динамо та Карпати