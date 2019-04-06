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Бартомеу заговорил о возвращении Гвардиолы в Барселону

11:35 6 Читати українською
Бартомеу заговорил о возвращении Гвардиолы в Барселону
Хосеп Гвардіола / AFP

Президент "блаугранас" Хосеп Бартомеу заявил, что был бы не против вновь поработать с Хосепом Гвардиолой.

"Пеп решил уйти. Я убежден, когда Барселона будет искать нового тренера, то Гвардиола станет одним из кандидатов на эту должность.

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Хосеп недавно сказал, что больше не видит себя в качестве главного тренера первой команды, но, возможно, возглавил бы академию.

Он очень хорошо понимает философию и стиль игры Барселоны, и возможность вернуть его домой была бы полезна как для клуба, так и для игроков", – передает слова Бартомеу ESPN.

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Теги
Хосеп-Мария Бартомеу Испания Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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