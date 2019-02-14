Бартомеу выразил полное доверие Вальверде во главе Барселоны

Президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу уверен в будущем Эрнесто Вальверде во главе Барселоны, даже если команда завершит текущий сезон без трофеев.

"Верю, что Вальверде останется. Он доверяет игрокам, плюс это только его второй сезон во главе команды.

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Цель – выиграть все возможные титулы. Я верю, что Эрнесто поведет команду вперед. И даже если мы ничего не выиграем, он и дальше будет тренировать команду", – цитирует Бартомеу Marca.

Напомним, Вальверде возглавил Барселону в 2017 году, его действующий контракт действует до конца сезона 2018/19. У руля команды Эрнесто выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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