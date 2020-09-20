"Я не буду вступать с ним в конфликт. Он наш капитан и лидер команды. Мы видели, как он выступал на поле. Я не мог позволить ему покинуть клуб, ведь он лучший в истории. Команда нуждается в нем. Наличие Месси – залог успеха.

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Относительно слов Месси о том, что я не сдержал слово... Я не буду вступать в какие-либо споры с капитаном. Подобные вещи необходимо обсуждать дома. Нужно поздравить себя с тем, что Месси все еще с нами. Лучший игрок в мире должен быть дома", – цитирует Бартомеу издание AS.

Напомним, аргентинец хотел покинуть каталонский клуб, но, в результате, решил остаться. По условиям контракта за Месси должны были заплатить 700 млн евро, а президент клуба отказывался обсуждать разрыв договора по взаимному согласию.

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