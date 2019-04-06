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Бартомеу: Верю, что Хави может возглавить Барселону

15:31 7 Читати українською
Бартомеу: Верю, что Хави может возглавить Барселону
Хави / reuters

Президент "блаугранас" Хосеп Бартомеу надеется, что Хави вернется в Барселону в качестве тренера.

"Верю, что однажды Хави возглавит Барселону. Если у него есть амбиции и он этого хочет, верю, что это произойдет. Но сейчас в Вальверде контракт с клубом до 2021 года.

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Хави знает, когда его время в Катаре закончится, он получит работу в клубе – с юношеской, второй или первой командой, как только наберется необходимого опыта. Он знает, мы его ждем после завершения его пребывания в Катаре", – передает слова Бартомеу ESPN.

Хави завоевал чемпионство Катара в составе Аль-Садда

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Хави Эрнандес Хави Эрнандес Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу
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