"У Кумана теперь нет Лео Месси. Как президент я не хотел, чтобы Месси уходил, и делал все возможное, прилагал все усилия, чтобы Лео не покинул Барселону.

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Месси считает, что и для него, и для Барселоны будет хорошо, если он останется. Этим летом его отпустили, и мне это кажется плохим решением. Без Лионеля в игре нужно многое менять", – отметил Бартомеу в интервью Diario Sport.

Напомним, Месси покинул Барселону летом 2021 года из-за серьезных финансовых проблем и перебрался в ПСЖ на правах свободного агента.

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