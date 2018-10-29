Бартомеу прокомментировал возможное возвращение Неймара в Барселону

Президент испанской Барселоны Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением относительно возвращения в ряды "блаугранас" нападающего французского Пари Сен-Жермен Неймара.

"Неймар ушел и не вернется. По крайней мере, мы этого не планируем", – цитирует Бартомеу издание Diario Sport.

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На прошлой неделе стало известно, что Неймар со слезами просился в Барселону, поскольку недоволен выступлениями за ПСЖ. Также сообщалось, что президент каталонцев Бартомеу якобы консультировался с лидерами команды относительно возможного возвращения Неймара.

Неймар покинул Барселону летом 2017 года за 222 млн евро, что стало рекордной суммой трансфера в истории футбола. В сезоне 2018/19 Неймар в Лиге 1 сыграл 8 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.