"Я благодарю всех членов, болельщикам, техническим работникам и игрокам. Всем тем, кто входит в состав Барселоны, и всей семье за поддержку на протяжении всех этих лет. Я ценю их конструктивную критику. Я призываю их сделать Барселону лучшим клубом в мире.

Бартомеу подал в отставку с поста президента Барселоны

Мы пережили уход Тито Вилановы и несправедливое заключение Сандро Роселя, мы получали образы, мы подвергались жестокой, несправедливой критике от некоторых изданий. Теперь и я, и члены совета директоров хотим перевернуть страницу. Желаем всего наилучшего следующему президенту и будем следить за успехами клуба.

Именно члены клуба решают его судьбу – судьбу лучшего клуба в мире. Наше руководство с самого начала было нацелено на то, чтобы сделать Барселону самым уважаемым, самым любимым клубом мира. Мы более чем достигли этой цели", – цитирует Бартомеу Marca.

Напомним, ранее сосиос Барселоны собрали более 16 тысяч подписей в поддержку выражении недоверия президенту, находился на этом посту с 2014 года. За это время Барса 4 раза выиграла чемпионат и Кубок Испании, а еще один раз – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.

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