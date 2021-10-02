Мадридцы почтили бывшего президента "блаугранас", поставив ему "золотую" табличку на аллее славы Ванда Метрополитано.

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Бартомеу отметился несколькими ужасными решениями, которые привели к нынешнему кризису Барсы. В частности, отдал Атлетико 120 млн евро за Гризманна (ему тоже посвятили табличку). Француз провалился на Камп Ноу, а этим летом новый босс каталонцев Жоан Лапорта отпустил его в аренду с гораздо более скромной суммой выкупа. "Бартомеу – вице-президент Атлетико в 2015-2020 годах. Легенда", – написали остроумные фанаты "матрасников".

Напомним, сегодня в 22:00 начнется матч Атлетико – Барселона в рамках 8 тура Примеры. Сейчас команда Симеоне идет четвертой, а "кулес" восьмыми.

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