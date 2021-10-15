"Разве мое правление было катастрофическим? Я знаю, что эта фраза сейчас популярна, но мы имели очень серьезный и продуманный проект развития, который начался с 2015 года. Главную роль играл спорт, но мы не забывали о наследии, экономических и социальных аспектах. Мы реализовали много проектов, наше правление было очень активным, но по состоянию на март 2020 наша работа была прервана пандемией. Она резко снизила доходы, и мы получили очень серьезный удар.

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В общем это не было катастрофой. Я бы так не сказал. Об этом свидетельствуют отчеты Ла Лиги, УЕФА и финансового Fair Play. Было получено около 185 млн евро. Это был хороший менеджмент. Журнал Forbes сообщал, что в 2020 году Барселона была самым ценным клубом мира.

Клуб начал страдать, в том числе и из-за ограничений УЕФА в вопросах зарплаты. У нас было мало возможностей предусмотреть эту ситуацию, но это был неплохой менеджмент. Мы пытались конкурировать с мощными клубами АПЛ. За эти годы мы удвоили доход и достигли почти миллиарда. Это означало, что у нас была возможность тратить больше на мужские и женские футбольные команды, баскетбол, гандбол, футзал и хоккей на роликах. Это позволило нам иметь конкурентоспособные команды, которые побеждали. За эти годы мы добыли немало титулов", – заявил Бартомеу в интервью Mundo Deportivo.

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