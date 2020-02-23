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Бартомеу определился со своим будущим в кресле президента Барселоны – фаны освистали функционера

14:31 90 Читати українською
Бартомеу определился со своим будущим в кресле президента Барселоны – фаны освистали функционера
Хосеп Бартомеу / Фото ФК Барселона

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу убежден, что работает только на благо клуба.

Бартомеу намерен игнорировать призывы болельщиков относительно отставки и остаться на посту президента каталонского клуба до конца своих полномочий в 2021 году, сообщает Mundo Deportivo.

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Слухи о возможной отставке функционера распространились после скандала о клевете в соцсетях на игроков Барселоны. Напомним, Бартомеу обвинили в развертывании кампании для травли лидеров каталонской команды.

После 25-ти туров Примеры Барса лидирует в турнирной таблице, опережая Реал на 2 очка.

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