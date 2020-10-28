"Мы с советом директоров довольны принятым решением. Я получил ответ от женералитета о том, что не было законных оснований переносить голосования о недоверии. Это решение противоречивое и безответственное. Правительство вводит строгие ограничения для людей, но позволяет проводить голосование.

Бартомеу подал в отставку с поста президента Барселоны

После вылета из Лиги чемпионов (поражение от Баварии со счетом 2:8 – прим.) подать в отставку было бы самым простым решением, но мы находились в периоде мирового кризиса и нужно было принимать решение. Мы не могли оставить клуб в руках совета. Кто бы искал нового тренера, осуществлял трансферы и решал ситуацию с Месси? Кто бы вел переговоры о сокращении зарплат? Мы понимали всю ответственность и должны были принимать решения, даже если они кажутся неприемлемыми и непопулярными.

Говорят о том, что мы скрывали многие вещи. Полная ложь. То, что мы пережили за последние месяцы, выходит за все рамки. Я подвергался оскорблениям и угрозам, так же как и моя семья и члены совета директоров", – приводит слова Бартомеу Marca.

Напомним, еще несколько дней назад 57-летний Хосеп Мария заявлял, что не думает об отставке, однако огромное давление все же заставил его изменить свое решение. Ранее Бартомеу неоднократно был раскритикован главными звездами Барсы – в частности, Жераром Пике и Лионелем Месси, вообще хотел уйти из клуба.

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