Бартомеу назвал игроков, которые точно останутся в Барселоне – несколько лидеров вне списка

"Есть легендарные игроки, которые когда-то уйдут с почестями. И есть те, которые точно не будут проданы. Месси – лучший игрок в истории футбола, но есть и другие футболисты, которых мы не будем продавать.

Бартомеу: Месси станет ключевой фигурой в проекте Кумана

Тер Штеген, Лангле, Де Йонг, Семеду, Дембеле, Гризманн. Это игроки, на которых мы очень рассчитываем. Они здесь, чтобы провести еще много лет", – цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Испанское издание обратило внимание читателей на то, что в своей речи Бартомеу не упомянул таких игроков, как Суарес, Бускетс, Пике, Роберто, Альба, Ракитич, Видаль, Умтити и других.

Напомним, недавно президент Барселоны заявил, что Куман – новый тренер каталонцев. 17 августа официально уволили Кике Сетьена.

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