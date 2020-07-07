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Бартомеу: Мы обязаны продлить контракт с Месси – Лео сказал мне, что хочет завершить карьеру в Барселоне

17:45 - Читати українською
Бартомеу: Мы обязаны продлить контракт с Месси – Лео сказал мне, что хочет завершить карьеру в Барселоне
Лионель Месси и Жосеп-Мария Бартомеу / Фото из открытых источников

Президент Барселоны Жосеп-Мария Бартомеу высказался о будущем Лионеля Месси в каталонской команде.

"Его контракт заканчивается в 2021 году. Мы не объясняем такие вещи, но мы обязаны продлить его. В прошлый раз мы общались в субботу.

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Я говорю с игроками, чтобы понять, в каком они состоянии, и перед нами – много проблем. Также я подбадриваю их, говорю не опускать руки, напоминаю, что они способны конкурировать. Я вижу, что Месси спокоен. Он хочет завершить карьеру в Барселоне и сказал мне об этом", – цитирует Бартомеу издание Marca.

К слову, ранее появилась информация о том, что каталонский клуб хочет снизить зарплату Месси.

Напомним, соглашение 33-летнего футболиста с "блаугранас" истекает летом 2021 года – переговоры о продлении контракта пока приостановлены. В текущем сезоне Месси провел за каталонский клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 24 результативные передачи.

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Теги
Испания Барселона Барселона Хосеп-Мария Бартомеу Лионель Лионель Месси
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