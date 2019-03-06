Бартомеу: Между появлением VAR и результатами Реала нет связи

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу поделился мнением о вылете Реала из Лиги чемпионов.

"Доволен ли вылетом Реала? Я смотрел матч, да. Что ж, одним сильным соперником в Лиге чемпионов меньше. Это хорошо.

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Мир спорта очень сложный. Нам нужно ценить хорошую эпоху Барсы с 2004 года. Я не хочу обсуждать неудачи соперников. Иногда ты проигрываешь, иногда побеждаешь. Это спорт. Мы в элите с 2004 года, с разными игроками, тренерами... У нас есть четкое представление о том, каким должен быть футбол. Это помогло.

Рефери иногда ошибаются. Это может как помочь победить, так и помешать и испортить тебе результат. Между появлением VAR и результатами Реала нет связи.

Не знаю, что говорил Флорентино, но Барселона всегда была одним из инициаторов появления видеоповторов в Лиге чемпионов. У нас с Пересом хорошие отношения, но я ему не звонил", – сказал Бартомеу в эфире Cadena SER.

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