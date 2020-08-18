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Бартомеу: Месси станет ключевой фигурой в проекте Кумана

18 августа 23:05 - Читати українською
Бартомеу: Месси станет ключевой фигурой в проекте Кумана
Лионель Месси / Фото из открытых источников

Президент Барселоны Жозеп-Мария Бартомеу прокомментировал возможный уход Месси в это летнее межсезонье.

"Месси, как и раньше, является лучшим игроком в мире. Он номер один и он играет за нас. Все знают, что у него контракт до лета 2021 года.

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Регулярно общаюсь с Месси и его отцом. Они знают, что в команду придет новый тренер, который на него очень рассчитывает. Месси хочет завершить карьеру в Барселоне, он говорил это много раз. Я разговаривал с Куманом, и он сказал мне, что Месси – ключевая фигура в его проекте", – цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, недавно президент Барселоны заявил, что Куман – новый тренер каталонцев. 17 августа официально уволили Кике Сетьена.

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Теги
Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу Лионель Лионель Месси Рональд Рональд Куман
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