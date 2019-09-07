Бартомеу: Месси никогда не просил меня купить Неймара

Президент Барселоны пролил свет на очередные слухи о трансфере Неймара.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу заявил, что клуб никогда не предлагал ПСЖ своих игроков в рамках потенциального трансфера Неймара. По словам функционера, футболистами каталонской команды интересовались сами парижане. В итоге, сторонам не удалось прийти к общему знаменателю.

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"Барселоне не удалось удовлетворить требования ПСЖ по трансферу Неймара. Клуб никогда не предлагал обменять своих игроков, ими интересовались в Париже. С нашей стороны мы сделали все возможное. Неймар просил ПСЖ вести переговоры только с Барселоной. Но этот трансфер был непростым: и на экономическом, и на человеческом уровнях. Месси никогда не просил меня подписать Неймара. Это слухи! ", – цитирует Бартомеу Marca.

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Напомним, летом некоторые СМИ писали о том, что в качестве сделки каталонцы предлагали отправить в ПСЖ несколько своих игроков: среди них и полузащитник Иван Ракитич, и нападающий Усман Дембеле. Также Бартомеу добавил, что в Барселоне не намерены возвращаться к идее подписания Неймара ближайшей зимой. Ранее говорилось о том, что стороны могут вернуться к переговорам следующим летом.

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