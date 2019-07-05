toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - ВАККЕР ШАХТЕР - ЮРДИНГЕН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бартомеу – о возможном трансфере Неймара: Бразилец хочет покинуть ПСЖ, но французы не желают его отпускать

19:33 32 Читати українською
Бартомеу – о возможном трансфере Неймара: Бразилец хочет покинуть ПСЖ, но французы не желают его отпускать
Неймар / Reuters

Президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу опровергает слухи о переходе Неймара в лагерь каталонцев.

Президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу поделился ходом переговоров с ПСЖ о возможном переходе Неймара в лагерь каталонцев на специальной пресс-конференции, передает Marca.

Барселона определилась с ценой за Неймара – ПСЖ хочет значительно больше

"Мы не говорим об игроках других команд. Неймар хочет покинуть ПСЖ, но парижане не хотят его отпускать, поэтому посмотрим на дальнейшее развитие ситуации.

Считаю, что Дембеле лучше Неймара. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть Усмана по делу", – цитирует Бартомеу Marca.

Барселона дурить фанів трансфером Грізманна, але збирає найкращу атаку в історії футболу

blog_ava
Бразильский вингер Артур прокомментировал возможный переход в Шахтер
13:04
527
Теги
Трансферы ПСЖ ПСЖ Испания Хосеп-Мария Бартомеу Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Неймар в Барселону Неймар Неймар Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
54
мин
Уганда
22:00
Сенегал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук