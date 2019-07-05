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Бартомеу – о трансфере Де Лигта: Я знаю, где он будет играть в следующем сезоне

5 июля 22:16 158 Читати українською
Бартомеу – о трансфере Де Лигта: Я знаю, где он будет играть в следующем сезоне
Маттейс Де Лигт / AS

Президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу прокомментировал предстоящий трансфер Маттейса Де Лигта.

Президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу добавил интриги к будущему трансфера Маттейса Де Лигта на специальной пресс-конференции, передает Marca.

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"Не так давно я заявил, что знаю, в каком клубе Де Лигт продолжит свою карьеру. Я до сих пор знаю, но сейчас я не могу об этом рассказать", – цитирует издание Бартомеу.

Напомним, что Де Лигта долгое время связывали с трансфером в Барселону. Также в услугах талантливого защитника заинтересован Ювентус, который уже сделал официальное предложение.

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