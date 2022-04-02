Матч женских команд Барселоны и Вильярреала в испанском первенстве подарил ливень голов и шедевр.

Поединок 26 тура Примеры начался невероятно. Сальма Паралюэло вблизи штрафного "блаугранас" оказалась с мячом, развернувшись, убрала двух соперниц и пробила по воротам, сместившись в центр.

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Мяч фантастической траекторией залетел в дальнюю девять. Вратарша Хэмма Фонт в прыжке была бессильной. Уже во втором тайме Барселона забила в ответ шесть голов и установила окончательный счет на табло.

Заметим, что каталонки уверенно лидируют в турнирной таблице Примеры, опережая ближайшего преследователя на 22 зачетных балла.