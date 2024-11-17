Пока Камп Ноу находится на реконструкции, "кулес" проводят свои домашние матчи на стадионе Монжуик. Впрочем, Барселоне придется освободить арену раньше, чем закончится сезон в чемпионате Испании.

Левандовски услышал вердикт на матч с Сельтой – другая звезда Барселоны рискует пропустить игру

Как сообщает AS, городской совет решил, что "блаугранас" должны покинуть Монжуик в мае. В последний месяц весны на арене будут проходить мероприятия и концерты, которые будет невозможно совмещать с проведением матчей.

УЕФА запрещает менять место проведения во время первой фазы Лиги чемпионов. Последняя игра Барселоны в общем этапе турнира состоится 29 января против Аталанты. Учитывая это обстоятельство, клуб полностью исключил возможность играть на Камп Ноу в чемпионат и на Манжуику в Лиге чемпионов. Отмечается, что "кулес" дождутся февраля, чтобы рассмотреть возможность играть все матчи на домашней арене.

К слову, Барселона планирует вернуться на Камп Ноу в декабре. В связи с реконструкцией, будет доступно только 60% вместимости. Окончание реконструкции стадиона ожидается не ранее 2026 года.

"Футбол може довести мене до сліз": поклін Лобановському, Мілан, скандал з телефонами в Реалі – відвертості Анчелотті