"Каждый болельщик Барселоны явно испытывает недовольство, связанное с двумя решениями арбитра. В первом тайме мы слабо играли и в атаке, и в защите. Во втором – наша игра стала лучше.

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У меня есть вопрос только к работе судейской бригады: "Что именно они считают одиннадцатиметровым?". В той ситуации (с падением Брейтвейта после контакта с Менди, – прим.) надо было назначать пенальти, а из четырех добавленных минут две с половиной рефери потратил на свою рацию. Пенальти был явный. Но нам снова придется смириться с тем, что произошло, и замолчать.

Повлиял ли арбитраж на результат противостояния? Очевидно, ведь на табло не 2:2. Я не понимаю, зачем в Испании нужен VAR. Все видели этот эпизод", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, Реал благодаря победе обошел Барселону на один пункт и сравнялся по очкам с мадридским Атлетико (у "матрасников" остается матч в запасе).

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