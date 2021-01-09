Барселоне пришлось делать экстренную замену перед матчем с Гранадой – травмировался основной защитник
Защитник Барселоны Рональд Араухо присоединился к своим коллегам по амплуа в лазарете каталонского клуба.
Уругваец почувствовал дискомфорт в правой ноге во время предматчевой тренировки, из-за чего уступил место в составе Самуэлю Умтити, сообщает твиттер Барселоны.
Куман оценил трансферные планы Барселоны на зимнее окно
Отметим, что Араухо стал уже третьим защитником, который оказался в лазарете "блаугранас" – раньше на длительный срок выбыли Жерар Пике и Серхи Роберто. Матч с Гранадой пропускает и Клеман Лангле из-за перебора желтых карточек.
К слову, защитник провел 12 матчей в составе Барселоны в текущем сезоне, отметившись 1 забитым голом.
Выборы президента Барселоны: социологи назвали победителя, приговор для Месси и Неймара