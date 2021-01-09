Защитник Барселоны Рональд Араухо присоединился к своим коллегам по амплуа в лазарете каталонского клуба.

Уругваец почувствовал дискомфорт в правой ноге во время предматчевой тренировки, из-за чего уступил место в составе Самуэлю Умтити, сообщает твиттер Барселоны.

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Отметим, что Араухо стал уже третьим защитником, который оказался в лазарете "блаугранас" – раньше на длительный срок выбыли Жерар Пике и Серхи Роберто. Матч с Гранадой пропускает и Клеман Лангле из-за перебора желтых карточек.

К слову, защитник провел 12 матчей в составе Барселоны в текущем сезоне, отметившись 1 забитым голом.

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