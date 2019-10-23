Барселоне придется заплатить Интеру космическую сумму за Мартинеса

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес имеет шанс попробовать свои силы в Ла Лиге.

Лаутаро Мартинес попал на радары Барселоны. Если руководство каталонского клуба окончательно решит усилиться форвардом Интера – им придется выплатить итальянцам 200 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

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Именно такую сумму отступных установили миланцы на 22-летнего аргентинца. Действующий контракт Лаутаро с клубом рассчитан до лета 2023-го. Сейчас "нерадзурри" пытаются продлить соглашение еще на год.

В текущем сезоне Серии А Мартинес провел 87 матчей, в которых отметился 4-мя голами и тремя ассистами.

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