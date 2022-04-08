"Очень сложный и физически подготовленный соперник. Мы не знали, как препятствовать его контратакам, были не так подвижны, как обычно, а поле было не в лучшем состоянии. Айнтрахт построил хорошую оборонную сеть.

Шедевральный голос в видеообзоре матча Айнтрахт – Барселона – 1:1

Мы создали меньше моментов, чем обычно, но удовлетворены результатом. Зачастую владеющий инициативой создает больше моментов, но сегодня было иначе. Нам не удалось удержать их дьявольские контратаки. Но это еврокубковый матч.

Нам нужна такая же громкая поддержка, как это было на стадионе. Атмосфера была экстраординарной. Но это не отразилось на нас. Мы не потому не играли так хорошо, как в последних нескольких играх. Здесь мяч не двигался по газону. На Камп Ноу все будет иначе, поле будет лучше", – цитирует Хави Marca .

Напомним, ответный матч Лиги Европы между испанской и немецкой командами состоится в следующий четверг (14 апреля). В полуфинале победитель дуэли будет играть с триумфатором пары Вест Хэм – Лион.