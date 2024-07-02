Действующее соглашение француза с Ювентусом истекло 30 июня 2024 года. Туринцы не против продлить контракт с игроком, но его агента и мама имеет другие взгляды.

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Как сообщает Jijantes FC, Вероник Рабьо предложила своего сына Барселоне. Мама Адриена сразу выдвинула условия по зарплате. Она хочет, чтобы "кулес" платили ее сыну не менее 8 миллионов евро.

Напомним, что Рабьо – воспитанник ПСЖ. Из-за конфликта с парижанами он был вынужден год не играть, а только потом оказался в Ювентусе. Андриен Рабьо известен своим капризным характером, а его мама-агент частенько портит взаимоотношения с клубами.

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