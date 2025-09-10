Барселона вынуждена провести матч с Валенсией на арене Эстади Йохан Кройф из-за концерта американского рэпера Post Malone.

Барселона окончательно определилась с местом проведения матча против экс-клуба Яремчука – вынужденный переезд

Эстади Йохан Кройф может вместить лишь 6000 зрителей, а правила четко требуют, чтобы стадион высшего дивизиона имел не менее 15 000 мест. Впрочем, Ла Лига сделала исключение для "кулес". Это решение вызвало возмущение со стороны некоторых клубов.

Как информирует przegladsportowy со ссылкой на El Chiringuito, если матч состоится, то команды будут требовать, чтобы Ла Лига засчитала техническое поражение Барселоне. Интересно, что руководство Валенсии никак не отреагировало на ситуацию.

Эстади Йохан Кройф использует женская и резервная команды "кулес".

