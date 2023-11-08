"Шахтер играл с хорошей стабильностью, забили гол, еще один момент в первом тайме. Нам не хватало последнего паса, но также и путей к созданию этих ситуаций.

Шахтер – Барселона – 1:0 – видео гола и обзор матча

Барселоне есть над чем работать, и мы надеемся, что в воскресенье, в следующей игре, мы улучшим нашу игру, особенно в атаке. Это тяжелый момент для нас, но надеюсь, что команда скоро его преодолеет. Было тяжело, но надеюсь, что мы быстро вернемся к нормальной жизни", – приводит слова Левандовски Barcauniversal.

Напомним, Шахтер неожиданно переиграл Барселону (1:0), улучшив свои шансы на евровесну. Единственный гол во встрече забил Даниил Сикан.

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