Капитан "кулес" Марк-Андре тер Штеген получил тяжелую травму и каталонцам пришлось экстренно подписать Войцеха Щенсны.

Флик забраковал трансфер лидера Ливерпуля и хочет видеть в Барселоне чемпиона Европы

В последние недели немецкий голкипер начал тренировки, а недавно даже работал с основной командой. Хотя еще рано говорить о возвращении тер Штегена на поле, но если это произойдет Флик может столкнуться с тяжелой ситуацией по Лиге чемпионов.

Дело в том, что правила УЕФА недвусмысленны: если немец возвращается в заявку на турнир, то это влечет за собой немедленное исключение Щенсны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Как только травмированный или заболевший вратарь будет в состоянии вернуться в игру, он или она может заменить своего заменителя. О возвращении основного голкипера необходимо объявить УЕФА за 24 часа до следующего матча, в котором он или она должны принять участие", – говорится в статье 31.14 регламента.

Это означает, что Флику придется выбирать между Щенсны и тер Штегеном в Лиге чемпионов. Подобной дилеммы не будет в чемпионате Испании и Кубке. На внутренней арене оба голкипера могут быть включены в заявку.

К слову, Войцех Щенсны сыграл за Барселону в 18 матчах во всех турнирах. В девяти встречах ему удалось сохранить свои ворота "сухими".

Напомним, Барселона в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с Боруссией Д. Первая игра запланирована на 9 апреля.

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