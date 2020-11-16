Каталонский гранд зимой попытается найти варианты для аренд двум хавбекам – Рики Пучу и Карлесу Аленье, сообщает Sport.es.

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Оба игрока считались звездами в академии Барселоны, но на взрослом уровне пока не впечатляют. Аленья летом вернулся из Бетиса и получил всего 8 минут в поединке против Динамо. Пуч также не может похвастаться стабильной практикой – 4 минуты в поединке с Хетафе. Барселона безболезненно может отпустить воспитанников, чтобы дать им больше игрового времени и разгрузить зарплатную ведомость для потенциальных новичков.

Главным претендентом на 22-летнего Аленью считался Хетафе. 21-летний Пуч интересовал португальские гранды – Бенфику и Порту.

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