Барселона зимой будет искать новые команды для двух жемчужин академии – на Камп Ноу им не дают ни единого шанса
Далеко не все молодые игроки Барселоны чувствуют себя комфортно под руководством Рональда Кумана.
Каталонский гранд зимой попытается найти варианты для аренд двум хавбекам – Рики Пучу и Карлесу Аленье, сообщает Sport.es.
Барселона могла подписать Мбаппе за 100 млн евро – форварда забраковали из-за эгоизма и выбрали провальную альтернативу
Оба игрока считались звездами в академии Барселоны, но на взрослом уровне пока не впечатляют. Аленья летом вернулся из Бетиса и получил всего 8 минут в поединке против Динамо. Пуч также не может похвастаться стабильной практикой – 4 минуты в поединке с Хетафе. Барселона безболезненно может отпустить воспитанников, чтобы дать им больше игрового времени и разгрузить зарплатную ведомость для потенциальных новичков.
Главным претендентом на 22-летнего Аленью считался Хетафе. 21-летний Пуч интересовал португальские гранды – Бенфику и Порту.
Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх