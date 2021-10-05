Каталонцы обратили внимание на форварда Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани, сообщает El Nacional.

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Ветеран недоволен свое ролью на Олд Траффорд после прихода Криштиану Роналду. В текущем сезоне Кавани только раз вышел с первых минут и результативными действиями пока не отмечался. Контракт форварда с МЮ рассчитан только до лета 2022-го, поэтому его выкуп не будет дорогим.

Добавим, что мадридский Реал также называют одним из претендентов на 34-летнего уругвайца.

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