Барселона зимой будет бороться с Реалом за Кавани – Роналду стал неожиданным "помощником" каталонцев
Барселона попытается найти бюджетное усиление атаки во время зимнего трансферного окна.
Каталонцы обратили внимание на форварда Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани, сообщает El Nacional.
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Ветеран недоволен свое ролью на Олд Траффорд после прихода Криштиану Роналду. В текущем сезоне Кавани только раз вышел с первых минут и результативными действиями пока не отмечался. Контракт форварда с МЮ рассчитан только до лета 2022-го, поэтому его выкуп не будет дорогим.
Добавим, что мадридский Реал также называют одним из претендентов на 34-летнего уругвайца.
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