Цыганков имел шанс забить уже на 2-й минуте, но с лета пробил мимо ближней штанги. Потом пришлось работать и Гассаниге. Кипер Жироны "подчистил" неряшливый пас Буэно в ворота, а также остановил непростой удар Араухо на линии.

Цыганков привез из Камп Ноу сенсационную ничью – хороший матч украинца испортили партнеры, которые не дали забить

Главный момент матча случился на 55-й минуте, и создала его Жирона. Кастельянос вывалился на свидание с тер Штегеном и бездарно пробил мимо ворот. Цыганков бежал параллельным курсом, но не дождался передачи от партнера. Атака Барсы также не сверкала, поэтому матч докатился до нулевой ничьей.