Барселона в рамках завершающего поединка 28-го тура Ла Лиги принимает Жирону. Информацию о трансляции и стартовых составах ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч 28-го тура чемпионата Испании 2022/23 между Барселоной и Жироной проходит на стадионе Камп Ноу. Каталонское дерби стартовало в 22:00 по киевскому времени, трансляция доступна на MEGOGO. Виктор Цыганков начал встречу в основном составе.

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Стартовые составы

Барселона:

Жирона:

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