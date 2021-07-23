Каталонцы и Илайш Мориба не могут договориться о продолжении сотрудничества, поэтому клуб решил радикально подойти к этому вопросу.

18-летний центрхав, контракт которого с "блаугранас" завершается уже следующим летом, пока не хочет переподписывать новое соглашение с клубом, информирует Cope.

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Мориба имеет высокие финансовые запросы, на которые Барселона не соглашается. Поэтому Илайша не допустили к тренировкам с главной командой, в которой он неплохо проявил себя в сезоне 2020/21 (18 матчей, гол и 3 ассиста). Более того, полузащитника отстранили от занятий со всеми молодежками и даже Барсой Б.

Ранее сообщалось, что на таланта, которого еще называют "новым Погба", претендует мадридский Реал.

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