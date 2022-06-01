Английский и испанский клубы уже начали переговоры по 25-летнему хавбеку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Барселона установила серьезный ценник на де Йонга – 85 млн евро. Именно столько каталонцы три года назад заплатили Аяксу. Также придется убеждать самого игрока. Нидерландец не горит желанием покидать Камп Ноу да еще ради клуба, которого не будет в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне де Йонг провел 46 матчей, в которых отличился 4 голами и 5 ассистами.

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