Барселона в десятый раз подряд торжествовала в традиционном Кубке Гампера. Пумас не создал каталонцам никаких проблем. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Кубок Гампера

Барселона – Пумас – 6:0

Голы: Левановский, 3, Педри, 5, 19, Дембеле, 10, Обамеянг, 49, Де Йонг, 84

Первоначально планировалось, что соперником Барселоны будет Рома. Однако итальянцы отказались, предпочтя спарринг против Шахтера на Стадио Олимпико. Римлян заменил мексиканский Пумас, в составе которого выступает Дани Алвес. Бразилец вышел в старте и отыграл ровно час.

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В конце концов сегодня был бенефис Роберта Левандовски. Поляк еще в первом тайме забил свой дебютный гол за Барселону и отдал два изысканных ассиста – оба на Педри. Также отличились ассистами два других новичка каталонцев – Рафинья и Франк Кессье. В общей сложности Барса отправила в ворота мексиканцев 6 "сухих" мячей и в очередной раз стала обладателем Кубка Гампера.

Напомним, товарищеский турнир проводится с 1966 года на Камп Ноу. Он был создан в честь легендарного основателя, игрока и президента "блаугранас" Жоана Гампера. Барселона, конечно же, чаще всего выигрывала этот трофей – 45 раз.