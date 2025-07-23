Пау Виктора в Валенсии не будет. Несмотря на многочисленные слухи, Барселона продает форварда в Брагу. Сумма сделки составит 12 млн евро + 3 млн евро в виде бонусов, информирует The Athletic.

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Как информирует журналист Нил Сола, 30% этой суммы получит Жирона – как предыдущий клуб игрока. Если бы Виктор покинул Барселону в первое трансферное окно после перехода из стана "красно-белых", Жирона получила бы 50% от суммы перепродажи.

Ранее Жирона продала Виктора в Барселону за 2,7 млн евро. И теперь клуб Виктора Цыганкова получит еще 3,6 млн евро.

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