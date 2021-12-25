Барселона активно работает на трансферном рынке, готовя фундамент даже на лето.

Директор Барселоны Матеу Алемани уже договорился о личном контракте с 26-летним защитником Хосе Гайя, утверждает инсайдер Тьерри Энрик.

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Действующее соглашение защитника с Валенсией рассчитано только до лета 2023 года, поэтому "летучие мыши" будут вынуждены рассматривать предложения для продажи капитана. Цена латераля по Transfermarkt составляет 35 млн евро. В Барселоне Гайя должен заменить Жорди Альбу. Руководство "блаугранас" посоветовало 32-летнему ветерану искать новую команду после 10 сезонов выступлений на Камп Ноу.

Добавим, что Гайя в текущем розыгрыше Примеры провел 13 матчей, в которых оформил 2 гола и 3 ассиста. Статистика Альбы – 13 матчей и 4 результативных передачи.

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