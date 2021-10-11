"В последнее время Барселона заставляет меня страдать. Это тяжелые времена для каждого, кто любит клуб.

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Было бы сложно смириться с вылетом из Лиги чемпионов на групповом этапе. Я все еще надеюсь, что они смогут выйти из группы", – цитирует Это'О barcablaugranes.

Напомним, на групповом этапе ЛЧ каталонцы соревнуются с Баварией, Бенфикой и киевским Динамо. После двух туров подопечные Рональда Кумана находятся на последней строчке, пропустив 6 мячей.

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