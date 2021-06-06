Каталонский клуб хочет продолжить сотрудничество с Усманом Дембеле, но пока не может согласовать деталей и подозревает игрока в нечестной "игре".

Жоан Лапорта заинтересован в заключении нового контракта с вингером, ведь действующий завершается следующим летом. Усман Дембеле и его агент пока крутят носом и тормозят переговоры, информирует AS.

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Одной из возможных причин такого поведения 24-летнего француза является Евро. Он хочет проявить себя на чемпионате, а потому ждет его завершения. Барселона, в свою очередь, подозревает Усмана в тайном сговоре с другим клубом, с которым он уже мог заключить предварительный контракт.

Президента "блаугранас" такой вариант развития событий не устраивает, а потому он готовит ультиматум Дембеле: либо он продолжает сотрудничество с клубом, либо покидает его уже этим летом.

В сезоне 2020/21 французский вингер провел 44 поединка, в которых отметился 11-ю забитыми мячами и 5-ю ассистами.

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