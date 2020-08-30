Досрочное прощание с Луисом Суаресом может влететь Барселоне в копеечку.

Форвард каталонского клуба получит около 14 млн евро, если Барса захочет досрочно прекратить с ним сотрудничество, сообщает Goal.com.

Суарес не будет проводить переговоры с другими клубами, пока имеет действительный контракт с Барселоной

В случае такого решения руководства "блаугранас" уругваец получит статус свободного агента. По информации источника, за ситуацией с Луисом внимательно следят в ПСЖ, Ювентусе, Атлетико и Аяксе, которые не прочь усилить атакующую линию опытным форвардом.

Напомним, лучший друг Суареса в Барселоне Лионель Месси недавно шокировал футбольную Европу своим желанием покинуть каталонский клуб.

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