Период правления Жозепа-Марии Бартомеу продолжает оказывать влияние на финансовое состояние Барселоны. Радиостанция RAC1 раскрыла еще один провал экс-президента "Блаугранас".

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Сообщается, что Барселона планировала приобрести уругвайского защитника Атлетико Хосе Хименеса в 2019 году. Каталонцы даже заплатили 15 млн евро "матрасникам" за первоочередное право на так и не состоявшийся трансфер.

Причиной стала пандемия коронавируса и большие финансовые проблемы Барселоны, которая не смогла позволить себе приобретение. Хименес должен был обойтись каталонцам в 80 млн, а 15 из них "блаугранас" должны были выплатить в любом случае.

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