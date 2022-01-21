Нападающий Барселоны Усман Дембеле не теряет надежды договориться с клубом.

В начале следующей недели представители Барселоны снова встретятся с Мусса Сиссоко, который является агентом Усмана Дембеле, сообщает Diario Sport.

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Сам французский форвард и его представитель верят, что стороны смогут найти компромисс. Напомним, из-за нежелания Усмана подписывать контракт на условиях каталонского клуба его отстранили от матчей, но нападающий продолжает тренироваться с основой "блаугранас".

Ранее спортивный директор Барсы заявил, что Дембеле должен покинуть клуб.

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