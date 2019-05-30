Барселона заморозила трансфер Гризманна – три веские причины

Англия — 16:09 538
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Шолом, рекорд АПЛ за "сухими" матчами та уникання лави запасних. Культовий Петр Чех прощається з футболом
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"Золотое прощание Азара", или "Сарри уйдет с высоко поднятой головой". Английские СМИ – о блестящей победе Челси в ЛЕЛига Европы — 13:17 280
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Спаллетти официально уволен с поста наставника ИнтераИталия — 11:55 138
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Челси – Арсенал: Чех в последнем матче в карьере установил уникальное достижение Лиги ЕвропыЛига Европы — 29 май 643
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