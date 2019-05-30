Барселона заморозила трансфер Гризманна – три веские причины

Барселона может отказаться от трансфера Антуана Гризманна по ряду причин.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу приостановил работу клуба над трансфером нападающего Атлетико Антуана Гризманна. Теперь трансфер француза не является приоритетным, сообщает Marca.

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Переход Гризманн выглядит рискованным, ведь за нападающего необходимо выложить 120 миллионов евро, кроме того француз хочет получать зарплату в размере 17 миллионов евро.

Также, из-за того, что Гризманн не захотел переходить в каталонский гранд прошлого года, его не хотят видеть в команде ни болельщики, ни футболисты.

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