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Барселона заморозила трансфер Гризманна – три веские причины

15:33 178 Читати українською
Барселона заморозила трансфер Гризманна – три веские причины
Антуан Гризманн / Reuters

Барселона может отказаться от трансфера Антуана Гризманна по ряду причин.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу приостановил работу клуба над трансфером нападающего Атлетико Антуана Гризманна. Теперь трансфер француза не является приоритетным, сообщает Marca.

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Переход Гризманн выглядит рискованным, ведь за нападающего необходимо выложить 120 миллионов евро, кроме того француз хочет получать зарплату в размере 17 миллионов евро.

Также, из-за того, что Гризманн не захотел переходить в каталонский гранд прошлого года, его не хотят видеть в команде ни болельщики, ни футболисты.

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Теги
Испания Барселона Барселона Хосеп-Мария Бартомеу Трансферы Барселоны Антуан Гризманн Антуан Гризманн Атлетико Атлетико
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