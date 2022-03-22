Барселона закрыла трансфер Кессье – Романо раскрыл детали контракта и зарплату пока еще звезды Милана
Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Барселона уладила все детали по переходу лидера Милана Франка Кессье на правах свободного агента, сообщает Фабрицио Романо.
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Накануне 27-летний ивуариец в Лугано прошел медосмотр для каталонского клуба, а сегодня подписал контракт на четыре сезона. Зарплата Кессье в Барселоне составит 6,5 млн евро в год и может вырасти благодаря бонусам.
Отметим, что воспитанник Аталанты последние пять сезонов провел в Милане, где сумел стать одним из лидеров команды. В нынешней кампании Кессье сыграл за "россонери" 28 матчей, забив 5 голов.
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