Демократическая Республика Конго согласилась выплатить более 40 миллионов евро по спонсорскому соглашению с Барселоной. Оно предусматривает размещение логотипа, пропагандирующего туризм, на некоторых видах формы команды. Об этом информирует Reuters.

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Контракт с Барселоной датирован 29 июня и предусматривает, что логотип, на котором пострадавшая от войны центральноафриканская страна будет названа "сердцем Африки", появится на спинах тренировочных и разминочных футболок мужской и женской команд. В контракте говорится, что логотип также будет размещен в рекламе клуба, в клубном журнале и годовом отчете.

По данным издания, ДР Конго будет выплачивать клубу от 10 до 11,5 миллионов евро ежегодно в течение следующих четырех сезонов.

В прошлом месяце Монако и Милан также объявили о спонсорских соглашениях с ДР Конго, не раскрывая сумм. Министр спорта страны Дидье Будимбу сообщил агентству, что контракт с Монако оценивается в 1,6 миллиона евро за сезон. Он не раскрыл суммы контрактов с Миланом и Барселоной.

Источник в правительстве Демократической Республики Конго сообщил, что стоимость контракта с Миланом составляет 14 миллионов евро за сезон.

ДР Конго является богатой на природные ресурсы, но, в то же время, одной из беднейших стран мира. Несмотря на огромные запасы полезных ископаемых, таких как кобальт, медь, алмазы и другие, большая часть населения живет в нищете.

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